25 Aprile, Conte: "Prendo atto delle parole di Meloni, ma in Fdi posizioni ambigue"

“Io sto alle dichiarazioni che vengono fatte. Non spetta a me, arrogantemente, distribuire patenti di democraticità agli altri leader politici e alla presidente del Consiglio. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, certo prendiamo anche atto che fino all’altro giorno La Russa ha fatto dichiarazioni di tono diverso, prendiamo anche atto che all’interno di Fratelli d’Italia molto spesso vengono fuori delle posizioni e delle dichiarazioni più ambigue. L’importante è che tutte le forze politiche che siedono nel Parlamento e si riconoscono nell’ordinamento democratico abbraccino questi valori e questi principi antifascisti“. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a margine delle celebrazioni per il 25 Aprile in piazza Carità a Napoli.