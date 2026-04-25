25 aprile, contestatrice a Gualtieri: "Fascista"

Una contestatrice ha interrotto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il suo intervento dal palco al termine del corteo per il 25 aprile. La donna, in prima fila tra il pubblico, ha urlato più volte ‘fascista, fai schifo’ al sindaco, ‘stai vendendo la città, infame’ e ‘lobbista, vergogna’. La contestatrice è stata criticata dagli altri presenti e invitata ad allontanarsi, cosa che ha fatto pacificamente. Nel riprendere la parola, Gualtieri ha ricordato ‘sono cose che succedono, a noi le piazze piacciono vere, di assemblee ne abbiamo fatte’.