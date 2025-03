Crosetto: "Non aiutare gli ucraini mentre continuano le bombe è una richiesta assurda"

Anche dopo la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, in cui il leader russo ha accettato uno stop di 30 giorni agli attacchi sulle infrastrutture energetiche ucraine, continuano i raid di Mosca. Diplomazie di Usa e Russia intanto al lavoro su nuovi colloqui per la tregua, che dovrebbero iniziare domenica a Gedda in Arabia Saudita. Ecco tutte le notizie di oggi dalla guerra IN AGGIORNAMENTO

Kiev: “Mosca ha attaccato rete elettrica ferroviaria della regione di Dnipro”

Droni militari russi hanno attaccato la rete elettrica ferroviaria nella regione di Dnipropetrovsk: è scoppiato un incendio e ci sono aree senza corrente elettrica. Lo ha reso noto la compagnia ferroviaria statale ucraina Ukrzaliznytsya. Lo riporta Ukrainska Pravda. “Sarebbe questa la pausa negli attacchi energetici o una tregua energetica da parte del nemico?”, scrive la compagnia sulla sua pagina Telegram.

Crosetto: “Non aiutare Kiev mentre continuano le bombe è richiesta assurda”

“Smettere di aiutare l’Ucraina mentre lui (il presidente russo, Vladimir Putin, ndr) continua a bombardare mi sembra francamente una richiesta assurda”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato a Mattino Cinque, commentando la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin.

Kiev: nella notte Russia ha lanciato sei missili e 145 droni

Nella notte successiva alla telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin, dove il leader russo ha acconsentito ad una tregua di 30 giorni degli attacchi agli impianti energetici ucraini, Mosca ha lanciato sei missili e 145 droni sull’Ucraina. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare di Kiev su Telegram. In particolare si tratta di due missili balistici Iskander-M, quattro missili antiaerei S-300 e 145 droni d’attacco Shahed. Per quanto riguarda i droni, 72 sono stati abbattuti.

Witkoff: “Nuovi colloqui sulla tregua in Ucraina domenica a Gedda”

L’inviato speciale statunitense per l’Ucraina, Steve Witkoff, ha dichiarato in un’intervista a Fox News che nuovi colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Russia in merito alla guerra in Ucraina si terranno domenica 23 marzo a Gedda in Arabia Saudita. La delegazione americana sarà guidata dal Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e dal Segretario di Stato Marco Rubio. I colloqui – ha detto ancora Witkoff – si concentreranno sui dettagli del cessate il fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata