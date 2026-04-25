25 Aprile, Manfredi: "Parole Casapound? Miglior risposta è mobilitazione"

“La migliore risposta è la mobilitazione delle persone. Noi dobbiamo ricompattare un fronte democratico, che sia estremamente ampio, soprattutto coinvolgendo i giovani, e che difenda le prerogative di libertà e democrazia del Paese e i valori costituzionali. Questa è la migliore risposta a una minoranza che vuole tornare a una dittatura che ha fatto tanto male all’Italia”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, dette a margine della festa della Liberazione a Napoli, in risposta a una domanda sulle dichiarazione di Casapound in merito alle celebrazioni del 25 Aprile.”Io credo che noi dobbiamo tenere sempre una barriera molto alta tra quelle che sono le forze reazionarie, che siano di destra o di sinistra, rispetto a quelle che invece sono le forze che rappresentano la democrazia in Italia. Questa separazione netta c’è sempre stata, anche nei momenti più bui della nostra Repubblica, penso agli anni del terrorismo rosso e del terrorismo nero, e dobbiamo stare attenti a non creare aperture”, ha aggiunto Manfredi.