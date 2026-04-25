25 aprile, decine di migliaia di persone sfilano a Roma

Sono decine di migliaia le persone che hanno sfilato in piazza a Roma da Porta San Paolo a Parco Schuster in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. Ad aprire il corteo l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI), seguita da tantissime altre sigle politiche e della società civile che hanno affollato le strade della capitale. Slogan antifascisti e cori contro la guerra sono stati intonati nel corso della manifestazione, che si è svolta pacificamente. A Parco Schuster si sono susseguiti gli interventi istituzionali che hanno quindi concluso la manifestazione.