Il presidente ad interim della Siria, Ahmad al-Sharaa, è atterrato al Cairo per partecipare al vertice dei leader arabi che si riunisce per discutere della controproposta dell’Egitto alla richiesta del presidente americano Donald Trump di spostare i palestinesi dalla Striscia di Gaza e trasformarla in una destinazione balneare. Al summit, ospitato dal presidente egiziano Abdel-Fattah el-Sissi, dovrebbero partecipare anche i leader di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il cui sostegno è considerato fondamentale per qualsiasi piano postbellico.

