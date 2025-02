Una grande folla e decine di miliziani di Hamas si sono radunati a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, in attesa del rilascio di altri tre ostaggi israeliani, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco con Israele. Il rilascio in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Si tratta del sesto scambio da quando la tregua a Gaza è entrata in vigore il 19 gennaio scorso. Finora sono stati liberati 21 ostaggi e oltre 730 prigionieri palestinesi.

