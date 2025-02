Sagui Dekel-Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn mostrati su un palco a Khan Younis e consegnati alla Croce Rossa

Hamas ha liberato altri tre ostaggi israeliani, come era stato annunciato. Sagui Dekel-Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn sono stati fatti uscire da un furgone bianco da miliziani armati e sono stati portati sul palco allestito da Hamas a Khan Younis per essere mostrati alla folla. Tutti e tre sembrano in buone condizioni.

Ostaggi israeliani consegnati alla Croce Rossa

Secondo le forze israeliane, la Croce Rossa ha informato i militari che gli ostaggi sono stati consegnati loro da Hamas. Lo riporta Times of Israel. La Croce Rossa, riferisce l’esercito, li sta conducendo ora dalle forze dell’Idf e dello Shin Bet all’interno di Gaza, per poi scortarli fuori dalla Striscia.

Centinaia i presenti con bandiere di Hamas e della Jihad islamica palestinese, nonché manifesti di propaganda. Decine di persone e militanti del movimento estremista palestinese a volto coperto si erano radunati in attesa del rilascio e i veicoli della Croce Rossa sono arrivati per prendere in consegna i tre israeliani. La Croce Rossa porterà gli ostaggi all’Idf all’interno di Gaza, poi i tre saranno scortati dalle truppe fuori dalla Striscia.

Tra questi una foto del leader di Hamas ucciso Yahya Sinwar che guarda la Cupola della Roccia sul Monte del Tempio a Gerusalemme con la didascalia in inglese, ebraico e arabo, che dice “Nessuna migrazione tranne che a Gerusalemme”, una frecciatina all’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a reinsediare i cittadini di Gaza.

Un altro manifesto ha immagini aeree delle comunità e delle basi che Hamas ha invaso il 7 ottobre 2023. Nelle prossime ore, si prevede che gli ostaggi Sagui Dekel-Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn saranno rilasciati dalla prigionia. Dekel-Chen e Horn sono trattenuti da Hamas, mentre Troufanov è prigioniero della Jihad islamica.

