Alcuni veicoli con a bordo decine di militanti armati si sono uniti alle persone che festeggiavano il cessate il fuoco fuori dall‘Ospedale dei Martiri di al-Aqsa, nella città centrale della Striscia di Gaza, Deir al-Balah. I combattenti hanno il volto mascherato e almeno uno di loro è stato visto indossare la fascia verde delle Brigate Qassam, il braccio militare di Hamas. Sono rimasti fuori dall’ospedale per alcuni minuti prima di spostarsi in direzione di Salahuddin Road. La gente ha intonato slogan a sostegno dei militanti, tra cui: “Saluti a Izz ad-Din” e ‘Saluti a Deif’. Si riferiscono alle brigate con il loro nome ufficiale, Izz ad-Din al-Qassam, e al leader Mohamed Deif, che secondo Israele sarebbe stato ucciso in un attacco lo scorso anno. Il cessate il fuoco è destinato a interrompere i combattimenti dopo 15 mesi di guerra e a vedere il rilascio di decine di ostaggi detenuti dai militanti nella Striscia di Gaza e di centinaia di palestinesi imprigionati da Israele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata