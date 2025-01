Il fermo alla vigilia dell'insediamento di Maduro. Tajani: "Liberarla subito"

La leader dell’opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, è stata arrestata a Caracas al termine della manifestazione di protesta alla vigilia dell’insediamento del presidente Nicolas Maduro. Lo riporta l’emittente Ntn24. Le manifestazioni, che si stanno svolgendo in gran parte del paese, hanno coinvolto anche i venezuelani in esilio.

Il convoglio di Machado, hanno spiegato i suoi collaboratori, è stato intercettato dalle forze di sicurezza mentre lasciava la zona orientale di Caracas, dove la leader dell’opposizione aveva appena parlato a una folla di sostenitori. Non ci sono dettagli immediati sulla sua posizione e il governo di Maduro non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Machado era riapparsa in pubblico dopo mesi di clandestinità.

“Chiediamo la liberazione immediata di Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. Non possiamo più tollerare le azioni repressive e illegittime del regime di Maduro che ha perso le elezioni. Siamo vicini a tutti i cittadini che combattono per la libertà e la democrazia in Venezuela”, scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

