Il ministro della Difesa israeliano: "Bonificare le aree da terroristi". al Jazeera: 21 morti nei raid

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che l’esercito di Israele sta espandendo le operazioni a Gaza, affermando che le truppe si muoveranno per bonificare le aree “da terroristi e infrastrutture e catturare un vasto territorio che verrà aggiunto alle aree di sicurezza dello Stato di Israele”. Lo riporta il Times of Israel. Katz ha chiesto inoltre ai cittadini di Gaza “di agire ora per rovesciare Hamas e restituire tutti gli ostaggi”.

Secondo fonti mediche, almeno 21 persone sono state uccise negli attacchi israeliani avvenuti dall’alba nella Striscia centrale e meridionale. Lo riporta Al Jazeera. In uno degli attacchi più letali, le forze israeliane hanno preso di mira una casa a Khan Younis, uccidendo almeno 12 palestinesi. Altre due persone sono state uccise in un raid nella zona nord-orientale di Rafah.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato che le Nazioni Unite sono “alla fine delle nostre scorte” e che per questo il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è stato costretto a chiudere tutte le 25 panetterie a Gaza. Mancano la farina e il combustibile per cucinare. “Il Pam non chiude le sue panetterie per divertimento”, ha aggiunto Dujarric, sottolineando che la situazione alimentare rimane “molto critica” da quando Israele ha chiuso tutti i valichi verso Gaza un mese fa, interrompendo tutte le consegne umanitarie. Il Cogat, l’ente militare israeliano responsabile degli affari civili nei territori palestinesi, aveva dichiarato ieri che quasi 450.000 tonnellate di aiuti sono entrate a Gaza durante il cessate il fuoco. Ha anche detto che almeno una parte degli aiuti provenienti dall’Onu e dai suoi partner umanitari era stata dirottata verso Hamas. Dujarric ha risposto: “L’Onu ha mantenuto una catena di custodia, e una catena di custodia molto buona, su tutti gli aiuti”.

