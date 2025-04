La nipote della leader del Rn: "Io al suo posto? Il candidato resta Marine"

Marion Maréchal interviene dopo la condanna di Marine Le Pen a quattro anni di carcere e cinque di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici. “Quel che oggi è capitato a Marine ieri è toccato a Fillon e domani potrebbe capitare a Retailleau o a chiunque provi a costruire un’offerta di destra senza compromessi con la sinistra e si avvicini alla vittoria. Questa sentenza dovrebbe mobilitare le destre a un’azione comune a difesa del nostro diritto a esistere e a governare. Spingendoci tutti a fare un salto di maturità politica”, afferma la nipote di Marine Le Pen e fondatrice del movimento Identité-Libertés .

Sui commenti fatti dalla Russia sulla vicenda, l’eurodeputata sottolinea: “Il Cremlino in questa situazione non ha, non può e non deve giocare alcun ruolo. Ma il fatto che persino la Russia trovi in questo fatto un’occasione per criticare le nostre istituzioni democratiche fa riflettere. D’altronde ricordo che pochi mesi fa il sindacato della magistratura ha esortato tutti i magistrati a impedire in tutti i modi l’arrivo al potere della destra. E, guarda caso, pochi mesi dopo arriva questa bomba giudiziaria”.

Alla domanda se Bardella potrebbe prendere il posto di Le Pen come candidato alle presidenziali francesi del 2027, Maréchal risponde: “Come ha ricordato lo stesso Jordan, a oggi il candidato della coalizione resta Marine e faremo di tutto perché le venga garantito il diritto a presentarsi. Se ciò non fosse possibile, ci siederemo al tavolo con lei per capire come far evolvere il progetto del campo nazionale. Quel che sta accadendo a Marine è una lezione tremenda da imparare per tutti, dentro e fuori il Rn, e rafforza la necessità di proporre nel 2027 una soluzione che ci porti alla vittoria. La mia ossessione non è mai stata il ruolo personale, ho già dimostrato di essere disponibile a sacrificarlo abbandonando ogni funzione nel 2017, ma la necessità di costruire un esercito solido, dai soldati ai generali, e un’offerta politica ben costruita, perché il campo avversario sta dimostrando di essere molto bene attrezzato”

