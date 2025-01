Il ministro degli Interni venezuelano, Diosdado Cabello, ha dichiarato che il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia e chiunque lo accompagni sarà imprigionato se tenterà di entrare nel Paese. González, che sostiene di aver sconfitto Maduro alle elezioni dello scorso anno, ha promesso di recarsi in Venezuela per prestare giuramento per il mandato presidenziale che, per legge, deve iniziare il 10 gennaio. A settembre ha lasciato il Venezuela per l’esilio in Spagna, dopo che un giudice ha emesso un mandato di arresto in relazione a un’indagine sulle elezioni. “Il signor González Urrutia sa che non appena metterà un dito in Venezuela, sarà arrestato e accusato di tutti questi crimini di cui è accusato”, ha dichiarato Cabello ai giornalisti.

