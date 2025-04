La procuratrice generale Pam Bondi: "È stato un assassinio premeditato e a sangue freddo"

La procuratrice generale degli Stati Uniti (l’equivalente del nostro ministro della Giustizia, ndr), Pam Bondi, ha annunciato di avere chiesto ai procuratori federali di richiedere la pena di morte per Luigi Mangione, il 26enne accusato di aver ucciso l’amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson fuori da un hotel di Manhattan il 4 dicembre del 2024. Mangione, 26 anni, è accusato di omicidio sia a livello federale sia statale. Fra le accuse a livello federale c’è quella di omicidio mediante l’uso di un’arma da fuoco, che comporta la possibilità della pena di morte, mentre la pena massima per le accuse a livello statale è l’ergastolo. Mangione si è dichiarato non colpevole in sede statale e non si è espresso a livello federale.

Bondi: “Da Mangione assassinio premeditato e a sangue freddo”

“L’omicidio da parte di Luigi Mangione di Brian Thompson – un uomo innocente e padre di due bambini piccoli – è stato un assassinio premeditato e a sangue freddo che ha sconvolto l’America” e “dopo un’attenta considerazione ho chiesto ai procuratori federali di chiedere la pena di morte in questo caso, mentre portiamo avanti l’agenda del presidente Trump per fermare i crimini violenti e rendere l’America di nuovo sicura”, ha detto Bondi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata