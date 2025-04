La portavoce Karoline Leavitt: "Sarà giornata tra le più importanti nella storia del Paese"

Domani, mercoledì 2 aprile, alle 16 ora locale (le 22 in Italia) il presidente americano Donald Trump rilascerà dichiarazioni nel Rose Garden della Casa Bianca nelle quali dovrebbe svelare i suoi piani per l’introduzione dei dazi reciproci con una serie di Paesi tra cui quelli dell’Unione Europea. L’evento si chiamerà ‘Make America Wealthy Again‘ (rendere l’America di nuovo ricca, ndr). I dettagli dei dazi che verranno annunciati da Trump sono ancora in evoluzione, ma il presidente ha definito il 2 aprile come il ‘Giorno della Liberazione’.

Casa Bianca: “Dazi entreranno in vigore subito dopo l’annuncio”

La serie di nuovi dazi che il presidente Donald Trump svelerà domani sarà “efficace immediatamente”, ha dichiarato ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Lo riporta la Cnn.

Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Apr. 1, 2025 https://t.co/xiK0WTIazI — The White House (@WhiteHouse) April 1, 2025

Casa Bianca: “Domani giornata tra le più importanti in storia moderna Usa”

“Domani sarà ricordato come uno dei giorni più importanti nella storia moderna americana“, ha detto ancora Leavitt. Ha spiegato che Trump ha preso una “decisione e una determinazione” sui dazi, ma non ha voluto rivelare dettagli. “Annuncerà la decisione domani. Non voglio anticipare il presidente. È ovviamente un giorno molto importante. Lui è con il suo team per il commercio e i dazi in questo momento, a perfezionarlo per assicurarsi che questo sia un accordo perfetto per il popolo americano e per i lavoratori americani“.

