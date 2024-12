Papa Francesco ha aperto la Porta Santa di San Pietro dando ufficialmente il via all’anno Giubilare. Un appuntamento atteso da tempo con migliaia di persone che hanno affollato la piazza del colonnato fin dalle prime ore della giornata. Pellegrini e fedeli provenienti da tutto il mondo si sono messi in fila per i normali controlli e per tutti la speranza è quella “di un mondo con più pace”. Tutto si è svolto in tranquillità e ogni varco di ingresso era presidiato da perquisizioni. In uno di questi controlli in porta Angelica sono state fermate sette persone di nazionalità straniera appartenenti al gruppo “Debt for climate”. Nello zaino avevano uno striscione con su scritto: “Cancellate il debito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata