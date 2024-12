L'inizio è previsto per le 19. Intercettati sette attivisti di Debt for climate

E’ iniziato il Giubileo 2025. L’evento è stato segnato dall’apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco. Migliaia i fedeli accorsi in piazza San Pietro e dentro la Basilica del Vaticano.

LA DIRETTA

Papa Francesco apre la Porta Santa di San Pietro

Poco prima delle 19.20 del 24 dicembre 2024 Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. È l’atto che ha segnato l’avvio del Giubileo 2025. Bergoglio ha aperto la Porta Santa seduto sulla sedia a rotelle e, sempre in sedia a rotelle, è entrato nella Basilica di San Pietro per recarsi all’altare. Il Pontefice ha sostato in preghiera qualche istante sulla Porta. Dopo l’apertura, la Porta Santa è stata attraversata da 54 fedeli provenienti dai cinque continenti.

Iniziata la cerimonia

Alle ore 19 è iniziata la cerimonia di apertura della Porta Santa che segnerà l’avvio del Giubileo del 2025. Migliaia i fedeli presenti in Basilica e in Piazza San Pietro.

Papa arrivato su sedia a rotelle per apertura Porta Santa

Papa Francesco è arrivato un Piazza San Pietro per l’apertura della Porta Santa. Bergoglio è giunto accompagnato sulla sedia a rotelle. Ad attendere l’apertura della Porta Santa anche la premier Giorgia Meloni.

Giubileo 2025, Papa Francesco: “Apertura Porta Santa è entrare in vita nuova”

“La Porta Santa che si apre, nella notte di Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo”, ha scritto su X Papa Francesco.

La Porta Santa che si apre, nella notte di #Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo. #Giubileo2025 — Papa Francesco (@Pontifex_it) December 24, 2024

Intercettati attivisti di Debt for climate

Intanto in serata sono stati intercettati sette attivisti verosimilmente riconducibili al movimento ambientalista Debt for Climate. Sono tre donne e quattro uomini – di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, quattro di nazionalità tedesca, uno di origine americana ed uno belga – i soggetti bloccati dagli agenti della Polizia di Stato nei varchi di filtraggio all’altezza di Porta Angelica. Al seguito avevano uno striscione gonfiabile riportante la dicitura ‘Jubilee = debt cancellation’ e sull’altro ‘Jubilee = land back’, chiaramente ispirata al tema ambientalista. Due sono già noti per attivismo.

