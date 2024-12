Al via a New York, in California, Illinois e Georgia lo sciopero dei dipendenti Amazon. I lavoratori incrociano le braccia davanti a sette strutture della multinazionale americana che avrebbe ignorato la scadenza del 15 dicembre fissata dal sindacato International Brotherhood of Teamsters per le trattative contrattuali. I lavoratori hanno iniziato il picchetto all’esterno di uno stabilimento Amazon nel Queens Borough, nella contea di New York City, alle sei di giovedì mattina.

