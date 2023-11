Lo riferisce il sindacato britannico Gmb, definendola " la più grande giornata di azione nei 30 anni di storia dell'azienda"

I lavoratori del gigante online dell’ecommerce Amazon hanno annunciato scioperi e manifestazioni in tutto il Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti. Lo riferisce il sindacato britannico Gmb, definendola ” la più grande giornata di azione nei 30 anni di storia dell’azienda”.

Nel Regno Unito, più di 1.000 lavoratori del magazzino di Coventry del gigante della vendita al dettaglio abbasseranno gli strumenti di lavoro nella disputa sui bassi salari – il 28° giorno di azione nella disputa. Nel frattempo, a Londra, una protesta di massa si svolgerà alle 12 davanti alla sede centrale di Amazon nel Regno Unito. Il centro di smistamento di Amazon a Coventry è uno dei più trafficati tra le attività di Amazon nel Regno Unito, e l’opinione pubblica è sempre più preoccupata per l’impatto dello sciopero sui clienti di Amazon.

“La giornata di oggi passerà alla storia come un punto di svolta nella storia di Amazon. I lavoratori che rendono possibile il modello di business di Amazon si alzano per chiedere la loro parte dell’enorme ricchezza dell’azienda”, ha commentato Amanda Gearing, organizzatrice del sindacato Gmb. “Nonostante ciò, i capi di Amazon cercano disperatamente di affermare che per Amazon e per i suoi clienti questo Black Friday sarà tutto come al solito. La verità è che oggi ci sarà la più grande giornata di disordini industriali nella storia trentennale di Amazon. Con l’intensificarsi delle azioni industriali e l’adesione dei lavoratori in Europa e negli Stati Uniti, è chiaro che questo sciopero sta ispirando i lavoratori di Amazon di tutto il mondo a lottare per costringere l’azienda a cambiare le sue abitudini”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata