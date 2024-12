Migliaia di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere un accordo sulla restituzione degli ostaggi rimasti trattenuti da Hamas a Gaza. Su uno striscione c’era scritto “(Il) governo israeliano sta seppellendo i suoi ostaggi!”. Su un altro c’era scritto “La democrazia è la speranza!”. L’attacco di Hamas dell’ottobre 2023 ha ucciso 1.200 persone, per lo più civili, e ne ha prese in ostaggio circa 250.

