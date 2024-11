Le forze armate: "Rappresentavano minacce per lo Stato di Israele"

Le IDF hanno reso noto di aver agito durante il giorno contro “attività in Libano che rappresentavano una minaccia per lo Stato di Israele, violando gli accordi di cessate il fuoco”. Le Forze di difesa israeliane affermano di aver osservato agenti armati caricare un veicolo con lanciarazzi RPG, scatole di munizioni e altre attrezzature militari e colpito il veicolo. “Sono stati inoltre identificati terroristi di Hezbollah che si avvicinavano alle strutture di Hezbollah nel Libano meridionale”, la IAF, Aeronautica militare israeliana, ha “colpito i terroristi. Le IDF hanno successivamente localizzato armi, tra cui granate e pistole, sui terroristi”. Inoltre, “è stata identificata un’attività terroristica in una struttura di Hezbollah” con lanciarazzi nell’area di Sidone nel Libano meridionale, la IAF ha colpito i lanciatori. Durante un ulteriore episodio, la IAF ha condotto un attacco basato sull’intelligence su un veicolo militare che operava nell’area di un sito di produzione di razzi di Hezbollah.

