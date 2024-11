Secondo il presidente eletto sarà "responsabile di tutta la deportazione degli stranieri illegali"

Il presidente eletto americano Donald Trump afferma che Tom Homan, il suo ex direttore ad interim per l’immigrazione e le forze dell’ordine, sarà il responsabile per il controllo delle frontiere americane nella sua Amministrazione. “Sono lieto di annunciare che l’ex direttore dell’Ice Tom Homa, entrerà a far parte dell’amministrazione Trump, come responsabile dei confini della nostra nazione”, ha scritto Trump su Truth. Oltre a supervisionare i confini meridionali e settentrionali e la “sicurezza marittima e aerea”, Trump ha affermato che Homan “sarà responsabile di tutta la deportazione degli stranieri illegali nel loro Paese di origine“. Il presidente eletto ha affermato di non avere “dubbi” che Homan “farà un lavoro fantastico e tanto atteso”.

