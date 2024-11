Ufficiale intanto la vittoria del presidente eletto anche in Arizona, i suoi grandi elettori passano a quota 312

Negli Stati Uniti prosegue il lavoro del presidente eletto Donald Trump per costruire il team che lo affiancherà al governo del Paese. Nella sua squadra, però, non ci saranno l’ex ambasciatrice americana all’Onu, Nikki Haley, e Mike Pompeo, che fu segretario di Stato nella precedente amministrazione Trump. “Non inviterò l’ex ambasciatrice Nikki Haley o l’ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all’amministrazione Trump, che è attualmente in formazione”, ha scritto infatti Trump sul suo social Truth. “Ho apprezzato molto lavorare con loro in precedenza e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese”, ha aggiunto.

Ufficiale la vittoria di Trump in Arizona, grandi elettori sono 312

Intanto si sono chiuse le operazioni di scrutinio dei voti delle presidenziali in Arizona, ed è ufficiale la vittoria di Donald Trump anche in questo Stato, originariamente considerato in bilico. I grandi elettori del presidente eletto sono dunque 312.

