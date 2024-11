Il presidente eletto sul suo social Truth: "A volte il processo può richiedere due anni, abbiamo bisogno di posizioni ricoperte subito"

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump punta ad aggirare il voto del Congresso sulle nomine dei membri della sua Amministrazione. In un post scritto sul suo social Truth, il tycoon ha detto che i senatori repubblicani in lizza per diventare leader della maggioranza al Senato – recentemente riconquistato dal Gop – dovranno, per ottenere l’ambita posizione, essere disposti ad accettare le nomine di Trump durante la pausa dei lavori del Congresso e senza l’approvazione del Senato, sfruttando una clausola prevista dalla Costituzione per situazioni di necessità che consente di evitare possibili strategie della minoranza democratica che possano rallentare l’iter. Lo riporta la Cnn. “Qualsiasi senatore repubblicano che cerchi l’ambita posizione di leadership nel Senato degli Stati Uniti deve accettare le nomine durante la pausa (al Senato!), senza le quali non saremo in grado di ottenere le conferme in tempi utili”, ha scritto Trump. “A volte le votazioni possono richiedere due anni o più. Questo è ciò che hanno fatto quattro anni fa e non possiamo permettere che accada di nuovo. Abbiamo bisogno di posizioni ricoperte immediatamente“, ha aggiunto il presidente eletto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata