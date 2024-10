Il candidato repubblicano alla Casa Bianca durante un comizio a New York. Presente anche Musk

Si avvicina il giorno delle elezioni americane (il 5 novembre 2024) e i due candidati per la Casa Bianca vanno verso il rush finale della loro campagna elettorale. Dopo lo Stato del Michigan Donald Trump è andato a New York. Il giorno delle elezioni “dovrete alzarvi e dire a Kamala Harris che ha fatto un pessimo lavoro, che il corrotto Joe Biden ha fatto un pessimo lavoro. Che hanno distrutto il nostro Paese e che non lo sopporteremo più”, ha detto l’ex presidente e candidato repubblicano durante un comizio al Madison Square Garden di New York. “Kamala sei licenziata, vattene, vattene, sei licenziata”, ha aggiunto.

Trump: “Ho messaggio di speranza, tornerà sogno americano”

“Sono qui oggi con un messaggio di speranza per tutti gli americani”, ha detto ancora il tycoon che poi ha promesso, se eletto, di porre fine “all’inflazione” e “all’invasione” dei migranti. “Farò tornare il sogno americano”.

Musk al comizio di Trump: “Andate a votare, margine di vittoria sia ampio”

“Questa è una vera battaglia elettorale. Dovete convincere i vostri amici e la vostra famiglia a uscire e a votare presto“, ha affermato il patron di Tesla e SpaceX Elon Musk, presente anche lui sul palco della Grande Mela. “Rendete ampio il margine di vittoria“, ha aggiunto.

