Al raduno di Kamala Harris in Georgia, presenti anche l'intrattenitore Tyler Perry e il regista Spike Lee

Migliaia di persone si sono radunate per ascoltare la candidata democratica alla presidenza americana Kamala Harris nello stato chiave della Georgia. Al raduno hanno partecipato moltissime star: l’intrattenitore Tyler Perry, il regista Spike Lee, ma, soprattutto, la leggenda del rock Bruce Springsteen.

Springsteen: “Donald Trump si candida ad essere un tiranno americano”

‘The Boss’, prima di suonare ‘Land of Hope and Dreams’ e ‘Dancing in the Dark’, ha parlato ai sostenitori presenti: “C’è solo un candidato in queste elezioni che ha a cuore questi principi, Kamala Harris. È in corsa per diventare il 47° presidente degli Stati Uniti. Donald Trump si candida ad essere un tiranno americano“. Dopo l’esecuzione di ‘The Promised Land’, Springsteen ha anche spiegato di sostenere Harris perché vuole “un presidente che rispetti la Costituzione“.

