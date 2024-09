Centinaia di persone in piazza per dire "no" ai bombardamenti sul Libano e su Gaza

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a New York per protestare contro le azioni militari di Israele contro Gaza e il Libano. L’azione dei dimostranti con tantissime bandiere palestinesi e libanesi mentre i 193 paesi membri delle Nazioni Unite si riuniscono questa settimana nella Grande Mela per discutere del cambiamento climatico, della guerra tra Israele e Hamas e di altre sfide globali.

