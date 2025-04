Navarro attacca il Ceo di Tesla, dura anche la Germania. E il presidente Usa: "L'Europa ci ha trattato molto male"

Elon Musk è un “assemblatore di automobili”. Così Peter Navarro, consigliere della Casa Bianca per il Commercio, ha liquidato il ceo di Tesla e la sua proposta di “zero dazi” tra Usa e Unione europea. “Quando si tratta di tariffe e commercio, tutti noi alla Casa Bianca capiamo – e il popolo americano capisce – che Elon è un produttore di automobili, ma non è un produttore di automobili. È un assemblatore di automobili”, ha detto Navarro a Cnbc, aggiungendo che molti componenti Tesla provengono da Giappone, Cina e Taiwan.

“Quello che vogliamo, e la differenza tra il nostro modo di pensare e quello di Elon su questo, è che noi vogliamo che gli pneumatici siano realizzati ad Akron, vogliamo che le trasmissioni siano realizzate a Indianapolis”, ha aggiunto Navarro, considerato l’architetto del piano di dazi lanciato da Donald Trump.

Trump: “Zero dazi? L’Europa ci ha trattato molto male”

L’Europa ha trattato gli Stati Uniti “molto male”, ha ribadito il presidente Donald Trump, commentando la dichiarazione di Musk. “Noi prendiamo le loro auto, loro non prendono nessuna auto”, ha detto Trump a bordo dell’Air Force One, come riportano i media Usa. “Non prendono i nostri prodotti agricoli, non prendono niente. L’Europa ci ha trattato molto male. Abbiamo imposto una tariffa elevata all’Europa”, ha aggiunto.

Germania: “Musk e zero dazi? Ridicolo”

Un’altra stoccata contro Musk arriva dalla Germania: “Ho letto cosa ha detto Elon Musk” in merito all’auspicio che in futuro non ci siano dazi tra Usa e Ue “e penso che sia un segno di debolezza e forse di paura, perché la politica in atto è completamente diversa. Quindi, se ha qualcosa da dire, dovrebbe andare dal suo presidente e dire, prima di parlare di tariffe zero, ‘smettiamola con queste sciocchezze’. Avete appena combinato un pasticcio la settimana scorsa”, ha detto il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, al suo arrivo al Consiglio Esteri Commercio a Lussemburgo.

“Quindi è ridicolo. E l’unica interpretazione che ho è che ora vede che le sue stesse aziende, ma anche le economie, crolleranno a causa del pasticcio che hanno combinato. Ha paura“, ha detto ancora Habeck.

