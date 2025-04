La Casa Bianca smentisce i rumors su uno stop alla misura decisa da Trump e le borse affondano

Voci e smentite su una pausa di 90 giorni ai dazi Usa lanciati da Donald Trump provocano un altro tonfo delle Borse europee. La voce su un possibile stop alla misura è iniziata a circolare nel primo pomeriggio in Italia. Si tratta di “fake news”, ha poi fatto sapere la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, liquidando le presunte indiscrezioni ai microfoni di Cnbc.

La Borsa di Milano affonda di nuovo

La Borsa di Milano affonda di nuovo in chiusura per un lunedì nero dopo la seduta fortemente negativa di venerdì. Il Ftse Mib perde il 5,18% a 32.853,98 punti sui livelli di metà agosto 2024, dopo un breve tentativo di recupero a -0,91% innescato da un rimbalzo di Wall Street per la possibilità, smentita dalla Casa Bianca, di un rinvio di 90 giorni dei dazi. Il massimo intraday ha raggiunto quota 34.304,82 punti, mentre il minimo è scivolato fino a 31.945,73 punti. Tra i titoli, vendite su A2A (-8,54%), Recordati (-8,47%), Eni (-7,72%), Enel (-7,57%), Hera (-7,49%), Moncler (-7,06%), Inwit (-6,98%) e Ferrari (-6,58%).

A picco le Borse europee

Le principali Borse europee chiudono a picco la seduta di scambi odierna. Francoforte segna -4,15%; Parigi -4,78%; Londra -4,48%; Amsterdam -4,76% e Madrid -5,11%.

