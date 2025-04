Mykhailo Polyakov, 24 anni, è sbarcato su North Sentinel nonostante il divieto. I locali hanno in passato ucciso chi era entrato nel loro territorio

La polizia dell’India ha arrestato lo youtuber americano di 24 anni Mykhailo Viktorovych Polyakov per aver visitato l’isola sperduta di North Sentinel, nell’Oceano Indiano, e per aver lasciato una lattina di Coca-Cola Light e una noce di cocco nel tentativo di entrare in contatto con una tribù isolata nota per attaccare gli estranei.

Il gesto dello youtuber

La polizia ha affermato che lo youtuber si è orientato con il GPS durante il viaggio e ha esplorato l’isola con il binocolo prima di approdare sulle sue coste. È rimasto sulla spiaggia per circa un’ora, fischiando per attirare l’attenzione, ma non ha ricevuto alcuna risposta dagli isolani. In seguito ha lasciato una lattina di Coca Cola Light e una noce di cocco come offerta, ha girato un video con la sua videocamera e ha raccolto alcuni campioni di sabbia prima di tornare alla sua barca. Al suo ritorno è stato avvistato dai pescatori locali, che hanno informato le autorità.

Il ragazzo è stato arrestato a Port Blair, la capitale delle Isole Andamane e Nicobare, un arcipelago a circa 1.207 chilometri a est dell’India continentale. Contro di lui è stata aperto un’indagine per violazione delle leggi indiane che proibiscono a chiunque non sia del posto di interagire con gli isolani. “Ha pianificato meticolosamente per diversi giorni la visita all’isola e il contatto con la tribù dei Sentinel”, ha detto l’ufficiale di polizia Hargobinder Singh Dhaliwal, precisando che Polyakov aveva già fatto due tentativi di visitare l’isola, nell’ottobre dello scorso anno e a gennaio, anche a bordo di un kayak gonfiabile.

Le accuse contro Polyakov

Polyakov, di Scottsdale, Arizona, è stato arrestato il 31 marzo, due giorni dopo aver messo piede nel territorio dell’isola di North Sentinel, parte delle isole Andamane e Nicobare dell’India, nel tentativo di incontrare membri della tribù locale dei Sentinelesi. La scorsa settimana un tribunale locale ha ordinato per lo youtuber una custodia cautelare di 14 giorni e il 17 aprile dovrà comparire nuovamente in tribunale.

Rischia fino a cinque anni di carcere e una multa. Ai visitatori è vietato viaggiare entro 5 chilometri dall’isola, la cui popolazione non ha avuto contatti con il resto del mondo per migliaia di anni. Gli abitanti usano lance, archi e frecce per cacciare gli animali che vagano nella piccola isola ricca di foreste. Profondamente sospettosi, attaccano chiunque sbarchi sulle loro spiagge.

I precedenti

Nel 2018, un missionario americano che era sbarcato illegalmente sulla spiaggia è stato ucciso dai Sentinel settentrionale che gli hanno sparato con le frecce e poi hanno seppellito il suo corpo sulla spiaggia. Nel 2006, i locali avevano ucciso due pescatori che erano sbarcati accidentalmente sulla riva. I contatti tra i funzionari indiani e gli isolani sono limitati a rari incontri in cui si scambiano doni: piccoli gruppi di funzionari e scienziati lasciano cocchi e banane agli isolani. Le navi indiane sorvegliano anche le acque intorno all’isola, cercando di assicurarsi che gli estranei non si avvicinino ai sentinelesi, che hanno ripetutamente chiarito di voler essere lasciati in pace.

