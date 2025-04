Torino, 7 apr. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti hanno l’opportunità di fare qualcosa che sarebbe dovuto essere fatto decenni fa. Non siate deboli! Non siate stupidi! Non siate dei ‘Panican’ (un nuovo partito basato su persone deboli e stupide!). Siate forti, coraggiosi e pazienti, e la grandezza sarà il risultato!”. Lo ha scritto su X il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

