Si può vendere marijuana ma non produrla: il paradosso olandese potrebbe presto finire

Nonostante la sua reputazione di paradiso della marijuana, la coltivazione della cannabis è ancora illegale nei Paesi Bassi. Ma da oggi, 7 aprile 2025, dieci produttori di cannabis sono autorizzati a vendere la loro merce nell’ambito di un esperimento governativo. Circa 80 coffeeshop di dieci città dei Paesi Bassi sono ora autorizzati a vendere solo cannabis coltivata legalmente da produttori autorizzati. I sostenitori sperano che questo metta fine a una lunga anomalia legale: che si possano comprare e vendere piccole quantità di erba senza timore di essere perseguiti nei Paesi Bassi, ma che la coltivazione commerciale rimanga illegale.

“L’erba è stata venduta legalmente qui per 50 anni, ma la produzione non è mai stata legale. Quindi è finalmente giunto il momento di porre fine a questa situazione assurda e inspiegabile e di renderla un settore professionale legale”, ha dichiarato all’Associated Press Rick Bakker, direttore commerciale di Hollandse Hoogtes, uno dei dieci coltivatori.

In Italia in questi mesi si è acceso il dibattito per l’intenzione del governo di vietare la coltivazione e la vendita anche della cosiddetta ‘cannabis light’.

