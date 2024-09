Duramente colpita la città di Głuchołazy. Tutta l'Europa dell'Est sta subendo grandi disagi a causa delle forti piogge

Inondazioni hanno colpito la storica città polacca di Głuchołazy nella giornata di oggi, in seguito alle forti piogge che hanno colpito la Polonia e gran parte dell’Europa. L’innalzamento delle acque ha allagato strade e case della città. Il sindaco della città, Paweł Szymkowicz, ha lanciato un appello ai residenti affinché si spostassero su territori più in alto. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato inoltre come si presuma che una persona sia morta a causa delle inondazioni nel sud-ovest. Le forniture di energia e le comunicazioni sono state interrotte in alcune aree allagate e la regione potrebbe dover ricorrere al servizio satellitare Starlink, ha dichiarato Tusk. Diversi Paesi dell’Europa centrale sono stati colpiti da gravi inondazioni, tra cui la Romania, dove sono morte quattro persone, l’Austria, la Germania, la Slovacchia e l’Ungheria, a causa di un sistema di bassa pressione proveniente dall’Italia settentrionale che ha scaricato forti precipitazioni in un’ampia regione.

