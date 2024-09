Il maltempo ha costretto massicce evacuazioni nelle zone più colpite del Paese

Un’altra notte di piogge torrenziali che hanno colpito l’Europa centrale ha costretto massicce evacuazioni nelle zone più colpite della Repubblica Ceca, dove le inondazioni hanno raggiunto livelli estremi. Le immagini mostrano una squadra di soccorritori che, grazie al supporto dell’elicottero, mette in salvo diverse persone. I meteorologi, inoltre, hanno avvertito che la situazione potrebbe ancora peggiorare poiché le acque nella maggior parte dei fiumi stanno aumentando e altre forti piogge potrebbero ritornare durante la sera. Le autorità hanno dichiarato gli allarmi per inondazioni più elevati in quasi 90 località in tutto il Paese e in due regioni nordorientali che hanno registrato le maggiori precipitazioni negli ultimi giorni, comprese le montagne Jeseniky, vicino al confine polacco.

