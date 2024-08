L'annuncio dell'organizzazione mondiale della Sanità dopo aver ricevuto il via libera sia da Hamas che da Israele

“Pause umanitarie limitate” per consentire la vaccinazione contro la poliomielite a centinaia di migliaia di bambini dopo che un neonato di 10 mesi a metà agosto ha contratto il primo caso confermato della malattia in 25 anni nel territorio palestinese. Lo ha annunciato l’organizzazione mondiale della Sanità dopo aver ricevuto il via libera sia da Hamas che da Israele.

Secondo il piano prestabilito – ha dichiarato Rik Peeperkorn rappresentante dell’organizzazione nei territori palestinesi – lo stop interesserà tre diverse parti del territorio della Striscia e in tutti i casi dovrebbe durare tre giorni. La campagna di vaccinazione inizierà domenica nel centro di Gaza, seguirà una seconda pausa nel sud di Gaza e infine un’altra nel nord. L’obiettivo è vaccinare 640mila bambini sotto i 10 anni in un’operazione che, comunque, non ha nulla a che vedere con le trattative in corso per il cessate il fuoco e la restituzione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata