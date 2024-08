Israele: "Preveniamo terrorismo"

“Gli ultimi sviluppi nella Cisgiordania occupata, compreso il lancio di operazioni militari su larga scala da parte di Israele, sono profondamente preoccupanti. Condanno fermamente la perdita di vite umane, compresi i bambini, e chiedo l’immediata cessazione di queste operazioni“. Così Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, su X. IN AGGIORNAMENTO

09:36 Borrell: “Sanzionare ministri Israele per messaggi d’odio”

“Oggi non verrà presa alcuna decisione perché si tratta di un incontro informale, ma certamente ho avviato le procedure per chiedere agli Stati membri se vogliono, se ritengono opportuno, includere nella nostra lista delle sanzioni alcuni ministri israeliani che hanno lanciato messaggi di odio, messaggi di odio inaccettabili contro i palestinesi, e proposto cose che vanno chiaramente contro il diritto internazionale, con un’istigazione a commettere crimini di guerra”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell al suo arrivo al Consiglio informale Esteri a Bruxelles. “Penso che l’Unione europea non debba avere tabù per usare la nostra cassetta degli attrezzi per far rispettare il diritto umanitario. Ma non è una mia decisione. Ho solo la capacità di proporre, poi saranno gli Stati membri a decidere”, ha precisato.

08:58 Idf: “Uccisi 5 militanti in Cisgiordania, fra loro comandante Jihad”

L’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato di aver ucciso altri 5 palestinesi nell’ambito dell’operazione su larga scala nella Cisgiordania occupata, riferendo che si tratta di militanti e aggiungendo che fra loro c’è un noto comandante locale. Al momento non ci sono conferme da parte palestinese della morte di Mohammed Jaber, noto come Abu Shujaa, comandante del gruppo militante della Jihad islamica nel campo profughi di Nur Shams, alla periferia della città di Tulkarem. All’inizio di quest’anno è diventato un eroe per molti palestinesi quando è stato dichiarato ucciso in un’operazione israeliana per poi comparire a sorpresa al funerale di altri militanti, dove è stato issato sulle spalle di una folla che lo acclamava. Secondo l’Idf, è stato ucciso insieme ad altri 4 militanti in una sparatoria con le forze israeliane nelle prime ore di oggi, dopo che i 5 si erano nascosti all’interno di una moschea. Sempre secondo l’esercito israeliano, Abu Shujaa era legato a numerosi attacchi contro israeliani, tra cui una sparatoria avvenuta a giugno, e ne stava pianificando altri. L’esercito ha dichiarato che un altro militante è stato arrestato durante l’operazione a Tulkarem e che un membro della polizia di frontiera paramilitare israeliana è rimasto leggermente ferito.

07:53 Israele risponde a Guterres: “In Cisgiordania preveniamo terrorismo”

L’inviato israeliano all’Onu respinge le critiche del segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres all’operazione in Cisgiordania, affermando che mira a sventare il terrorismo iraniano. A riportarlo è Times of Israel. Danny Danon, che ha iniziato il suo secondo periodo alle Nazioni Unite il 20 agosto, twitta che “Dal 7 ottobre, l’Iran ha lavorato attivamente per contrabbandare sofisticati ordigni esplosivi in Giudea e Samaria, destinati ad essere utilizzati in attentati suicidi nel cuore delle città israeliane”. Giudea e Samaria è il nome biblico di quella che oggi è conosciuta come Cisgiordania. “Lo Stato di Israele non starà a guardare ad aspettare scene di autobus e caffè che esplodono nei centri urbani”, aggiunge Danon. “Le operazioni dell’IDF in Giudea e Samaria hanno un obiettivo chiaro: prevenire il terrorismo iraniano per procura che danneggerebbe i civili israeliani”.

