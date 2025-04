Il miliardario aveva consegnato personalmente assegni da un milione di dollari a due elettori

La candidata sostenuta dai democratici per la Corte Suprema del Wisconsin, Susan Crawford, ha vinto le elezioni e sconfitto il suo sfidante Brad Schimel, appoggiato dal presidente Donald Trump e dal miliardario Elon Musk. Crawford ha ringraziato ciascuno degli attuali giudici liberali e li ha abbracciati dopo la sua vittoria. Uno dei quattro si ritirerà, lasciandole il seggio.

Crawford celebra la vittoria

Crawford, giudice della contea di Dane che ha condotto battaglie legali per proteggere il potere dei sindacati e il diritto all’aborto e per opporsi all’identificazione degli elettori, è salita sul palco circondata dai quattro attuali giudici liberali della corte e ha celebrato la sua vittoria come una vittoria per la democrazia, prendendo anche in giro Musk. “Crescendo a Chippewa Falls, non avrei mai potuto immaginare che avrei sfidato l’uomo più ricco del mondo per la giustizia in Wisconsin”, ha detto, “e abbiamo vinto”.

Tonight, Wisconsinites stood up and said loudly that justice does not have a price—our Courts are not for sale. pic.twitter.com/bIfWRq6fln — Justice-elect Susan Crawford (@crawfordforwi) April 2, 2025

Gli assegni da 1 milione consegnati da Musk

Musk e i gruppi a lui vicini hanno speso più di 21 milioni di dollari nel tentativo di sconfiggere Crawford. Musk si è persino recato in Wisconsin due giorni prima delle elezioni per consegnare personalmente assegni da un milione di dollari a due elettori. “Oggi i cittadini del Wisconsin hanno respinto un attacco senza precedenti alla nostra democrazia, alle nostre elezioni e alla nostra Corte Suprema”, ha aggiunto Crawford nel suo discorso di vittoria, “e il Wisconsin si è alzato e ha detto a gran voce che la giustizia non ha prezzo, i nostri tribunali non sono in vendita“.

Affluenza alta al voto

Questo voto ha registrato la più alta affluenza di sempre alle elezioni della Corte Suprema del Wisconsin ed è diventata una lotta per procura per le battaglie politiche della nazione. L’affluenza ha toccato il 52% degli elettori, superando il record stabilito nel 2023 di quasi il 40%. La spesa è destinata a superare i 100 milioni di dollari.

Repubblicano Schimel ammette sconfitta

Schimel ha detto ai suoi sostenitori di aver riconosciuto la vittoria di Crawford, provocando grida di rabbia. Una donna ha iniziato a gridare: “Stai barando, stai barando!”. “No”, ha risposto Schimel, “dovete accettare i risultati”. La vittoria di Crawford mantiene la Corte sotto una maggioranza liberale di 4-3, come è stato dal 2023. Un giudice liberale non si ripresenterà alle elezioni fino all’aprile 2028, assicurando che i liberali manterranno o aumenteranno la loro presa sulla Corte fino ad allora.

