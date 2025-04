Il portavoce della Commissione in vista dell'annuncio del presidente Usa: "Interessi contribuenti europei al primo posto nei nostri pensieri"

Sui Dazi di Trump “per quanto riguarda la nostra risposta, tutto quello che posso dire è che ce ne sarà una. Arriverà al momento opportuno, dopo l’annuncio previsto per questa sera”. Lo dice il portavoce della Commissione europea al commercio Olof Gill durante il briefing quotidiano con la stampa. “E per quanto riguarda la domanda su se abbiamo fatto calcoli sul potenziale impatto sull’economia europea di tali misure, la risposta è sì, ovviamente ma non presenterò nessuna di queste analisi qui ora. Ci sarà tempo per farlo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”, aggiunge. “Siamo in modalità ‘attesa’ e daremo la nostra risposta formale dell’Unione Europea – rimarca – al momento opportuno”.

“Ci saranno due risposte”, “la prima risposta alle tariffe sull’acciaio e sull’alluminio dagli Stati Uniti e ci sarà una seconda risposta che in un certo senso sarà ‘raggruppata’. Per il resto non posso dire di più al momento, perché la prima sta attraversando il processo interno che deve essere completato. E la seconda, come ho detto, verrà rilasciata dopo l’annuncio previsto da Washington per oggi”, precisa ancora il portavoce. Sull’impatto dei Dazi in Europa “posso assicurare che gli interessi dei contribuenti europei sono sempre al primo posto nei nostri pensieri”, “non possiamo fornire un’analisi dettagliata a questo punto perché non sappiamo ancora quale sarà l’annuncio finale da Washington questa sera” ma “ovviamente stiamo facendo dei modelli, analisi” e “stiamo prendendo in considerazione gli interessi dell’economia europea in senso più ampio e poi in un senso più mirato per specifici Stati membri, settori specifici. Ora non è il momento però per presentare quale potrebbe essere esattamente la portata dell’impatto perché non conosciamo l’entità del danno. Ne parleremo al momento opportuno e sarà presto”.

