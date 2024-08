Il candidato democratico alla vicepresidenza durante un comizio in Nebraska

Tim Walz ha tenuto un comizio elettorale in Nebraska, il suo Stato natale, per la prima volta da quando è diventato il candidato democratico alla vicepresidenza americana. “Ieri Harris ha presentato un piano per iniziare a costruire un’economia delle opportunità durante i nostri primi 100 giorni di mandato. Ridurre le tasse non per i miliardari, ma per i cittadini di questa stanza e per la classe media. Affrontare coloro che praticano prezzi stracciati nei negozi di alimentari e in altri negozi. Ridurre il costo degli affitti e la possibilità di possedere una casa propria. Continuare a ridurre il costo dei farmaci da prescrizione da cui tutti dipendiamo”, ha detto Walz a Omaha.

“E, proprio come abbiamo fatto in Minnesota, alleggerire il debito sanitario che affligge milioni di persone. Ora, guardate, siamo positivi, ma credo che tutti sappiamo che Donald Trump vede il mondo in modo un po’ diverso”.

