Il governatore del Minnesota affiancherà la candidata democratica nella corsa alla Casa Bianca

Timothy James Walz, ‘Tim’, scelto come vice da Kamala Harris nella sua corsa verso la Casa Bianca, è attualmente al secondo mandato come governatore del Minnesota ed è presidente della Democratic Governors Association. Ex insegnante e allenatore di football di liceo, per 12 anni aveva rappresentato al Congresso un distretto rurale di orientamento conservatore, solitamente dominato dai Repubblicani.

Quando Joe Biden ha annunciato l’addio alla campagna presidenziale, il giorno dopo Walz ha espresso il suo endorsement per Harris e da subito è apparso come un possibile ‘running mate’ nel nuovo ticket presidenziale. La scelta di Walz sottolinea anche la strategia della campagna Harris per arrivare alla Casa Bianca, con un percorso che passa inevitabilmente per il Midwest e gli Stati del cosiddetto ‘Blue wall’, il muro blu degli Stati democratici.

Il vice di Harris Waltz, il dem centrista

In più di un decennio al Congresso, Walz ha espresso posizioni prevalentemente centriste. Nella sua prima campagna elettorale si oppose al divieto per i matrimoni tra persone dello stesso sesso e a fu a favore del diritto all’aborto. Una volta eletto, mostrò posizioni più conservatrici in tema di armi, tanto da ottenere un endorsement dalla National Rifle Association. Poi, come governatore, si è espresso a favore di maggiori controlli in materia di armi.

Nato a West Point, Nebraska, una comunità di circa 3.500 persone a nord-ovest di Omaha, Walz si arruolò nella Guardia nazionale dell’esercito e diventò insegnante in Nebraska. Lui e sua moglie si sono trasferiti a Mankato, nel Minnesota meridionale, negli anni ’90. È lì che ha insegnato studi sociali e allenato football alla Mankato West High School, anche per la squadra del 1999 che vinse il primo dei quattro campionati statali della scuola. Walz ha prestato servizio per 24 anni nella Guardia nazionale dell’esercito prima di ritirarsi da un battaglione di artiglieria da campo nel 2005 come sergente maggiore di comando.

Walz paladino delle questioni dei veterani

Nella sua prima corsa al Congresso, Walz ha sbaragliato un repubblicano in carica. Era il 2006, quando vinse in un distretto congressuale del Minnesota meridionale, prevalentemente rurale, contro il deputato Gil Gutknecht, in carica per sei mandati. Walz sfruttò la rabbia degli elettori nei confronti dell’allora presidente George W. Bush e della guerra in Iraq. Durante i sei mandati alla Camera degli Stati Uniti, Walz si fece paladino delle questioni dei veterani. Sebbene Walz non provenga da uno degli stati cruciali del “muro blu” (Wisconsin, Michigan e Pennsylvania), il suo Minnesota è proprio lì accanto e la sua nomina a candidato alla vice presidenza potrebbe far rimanere lo Stato nelle mani dei Democratici.

