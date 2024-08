Non si conosce al momento la causa del rogo

Un incendio è divampato sul tetto della Somerset House di Londra. Video e immagini circolate sui social media mostrano una piccola area del tetto del noto centro culturale in fiamme e una colonna di fumo che si espande sul Tamigi. Non si conosce al momento la causa del rogo. Il centro ha comunicato in una nota che “tutto il personale e il pubblico sono al sicuro” e che il sito è stato chiuso. Circa 100 vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio.

