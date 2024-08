Non si conosce al momento la causa del rogo

Un incendio è scoppiato sul tetto della Somerset House di Londra e circa 100 vigili del fuoco sono sul posto per estinguere le fiamme. Video e immagini circolate sui social media mostrano una piccola area del tetto del noto centro culturale in fiamme e una colonna di fumo che si espande sul Tamigi. Sky News riferisce che non si conosce al momento la causa del rogo. Il centro ha comunicato in una nota che “tutto il personale e il pubblico sono al sicuro” e che il sito è stato chiuso.

Per domare le fiamme i vigili del fuoco stanno usando 15 autopompe. Oggi la Somerset House avrebbe dovuto ospitare un evento di breakdance ma il centro è stato chiuso a causa dell’incendio. L’edificio neoclassico, che ha quasi 250 anni, ospita la Courtauld Gallery con opere di Van Gogh, Manet e Cezanne.

