Eurostar ha cancellato un treno su quattro da e per la Francia

Circa un treno su 4 di Eurostar è stato cancellato su tutta la rete, principalmente tra Parigi e Londra e tra Parigi e Bruxelles, dopo il sabotaggio della rete ferroviaria ad alta velocità (TGV) in Francia. È quanto ha affermato Eurostar. “Oggi Eurostar cancellerà il 25% dei suoi treni. Sarà così anche sabato 27 e domenica 28”, si legge in un comunicato stampa della compagnia ferroviaria. Alla stazione di St. Pancras, a Londra, migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati. I viaggiatori da e per Londra sotto la Manica hanno dovuto affrontare lunghi ritardi a causa di quelli che i funzionari hanno descritto come “azioni criminali”, a poche ore dalla grande cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi.

