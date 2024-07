Denuncia della Sncf: "Diversi atti dolosi simultanei"

Caos sulle linee ferroviarie francesi nel giorno dell’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Almeno 800mila passeggeri sono rimasti colpiti dai disservizi che, secondo la Sncf – la società nazionale francese delle ferrovie – sarebbero stati provocati intenzionalmente. La Sncf ha infatti parlato di “diversi atti dolosi simultanei” che hanno interessato le zone “Atlantique, Nord ed Est”. A Parigi la situazione è particolarmente grave alla stazione di Montparnasse, dove tutti i treni ad alta velocità sono rimasti sulla banchina a causa di un atto vandalico avvenuto a Courtalain. “L’attacco massiccio” alle linee ferroviarie francesi è “un attacco alla Francia“, ha dichiarato il direttore generale della Sncf Jean-Pierre Farandou. “Siamo assolutamente dispiaciuti di non poter far circolare i treni attesi dai francesi”, ha aggiunto assicurando che la Sncf metterà in atto numerosi mezzi per sostenere i viaggiatori e risolvere i disagi “il più rapidamente possibile”.

