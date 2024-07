La manifestazione contro il piano di espulsioni di Trump

(LaPresse) Centinaia di migranti provenienti da una decina di paesi, convocati tramite i social network, si sono incamminati domenica dal confine meridionale del Messico con l’intenzione di raggiungere gli Stati Uniti. I migranti, con passeggini e bambini piccoli, partiti da Ciudad Hidalgo, nello stato del Chiapas, hanno inscenato la manifestazione mentre nella campagna per le presidenziali negli Stati Uniti il candidato repubblicano Donald Trump ha promesso espulsioni di massa, se tornerà alla Casa Bianca. L’iniziativa è già stata messa in campo in passato e solitamente le autorità messicane lasciano avanzare i dimostranti finché non si stancano e finiscono per disperdersi senza lasciare il paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata