Hanno raggiunto la città di Escuintila, in Chiapas

Continua il viaggio della carovana di migranti attraverso il Messico, nella speranza di raggiungere gli Stati Uniti. Il lungo serpentone composto da circa 6 mila persone, molte delle quali provenienti dall’America Centrale e dal Venezuela, ha raggiunto la città di Escuintila, in Chiapas, dopo aver camminato per quasi 75 chilometri dal confine meridionale del Messico.

I migranti hanno cominciato il loro viaggio il 24 dicembre. Il Messico ha assegnato oltre 32.000 soldati e ufficiali della Guardia Nazionale – circa l’11% delle sue forze totali – per far rispettare le leggi sull’immigrazione, e la Guardia Nazionale ora detiene molti più migranti che criminali. I limiti di questo approccio però sono emersi martedì, quando gli ufficiali della Guardia Nazionale non hanno fatto alcun tentativo di fermare la carovana nel principale punto di ispezione dell’immigrazione nell’entroterra messicano, nello stato meridionale del Chiapas, vicino al Guatemala.

