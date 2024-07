Budapest: "Viaggi Orban non sono problema per integrità Ucraina"

Non si placa la polemica in Unione Europea rispetto all’attivismo del premier ungherese Viktor Orban, che ha recentemente incontrato Vladimir Putin e Xi Jinping. Mosse di politica estera che hanno portato a ipotizzare una revoca della presidenza di turno di Budapest, iniziata lo scorso primo luglio. “Non abbiamo certamente mostrato animosità verso il resto dell’Unione Europea. Penso che la domanda sul perché ci siano alcune proposte per cercare modi per riorganizzare la presidenza di turno dovrebbe essere posta a coloro che hanno elaborato queste proposte. Da quanto ho capito, ad oggi questa proposta” sulla revoca “non è sul tavolo”, ha detto il ministro ungherese per gli Affari europei, Janos Boka, in conferenza stampa a Bruxelles.

“Non vedo alcun problema fondamentale” tra i viaggi di Orban a Mosca e Pechino e la difesa dell’integrità territoriale dell’Ucraina, ha aggiunto Boka. “L’Ungheria, come gli altri Stati membri dell’Unione europea, ha sostenuto la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha aggiunto.

“Sulla sovranità e l’integrazione europea, la mia comprensione è che l’integrazione europea, in quanto tale, non influisce sulla sovranità degli Stati membri. Secondo i trattati, la sovranità spetta agli Stati e gli stati membri esercitano questa sovranità per condividere le competenze”, ha aggiunto.

