Il primo ministro ungherese Viktor Orban sta effettuando una visita a sorpresa in Cina dopo i viaggi a Mosca e Kiev per discutere le prospettive di una soluzione pacifica in Ucraina. “Missione di pace 3.0“, così Orban ha intitolato una foto pubblicata lunedì mattina sulla piattaforma di social media X che lo ritrae dopo essere sceso dall’aereo a Pechino.

Orban è stato accolto dal vice ministro cinese degli affari esteri Hua Chunying e da altri funzionari. Orban ha poi incontrato il presidente cinese Xi Jinping, secondo l’emittente statale CCTV.

La visita di Orban a Mosca aveva suscitato la condanna di Kiev e dei leader europei. “Il numero di paesi che possono dialogare con entrambe le parti in guerra sta diminuendo”, ha detto Orban. “L’Ungheria sta lentamente diventando l’unico paese in Europa che può parlare a tutti”, ha aggiunto.

All’inizio di luglio l’Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell’UE e il presidente russo Putin ha suggerito che Orban fosse venuto a Mosca come massimo rappresentante del Consiglio europeo. Diversi alti funzionari europei hanno respinto tale suggerimento e hanno affermato che Orban non ha un mandato per altro che una discussione sulle relazioni bilaterali.

Il primo ministro ungherese, ampiamente considerato come colui che ha i rapporti più cordiali con Putin tra i leader dell’UE, ha regolarmente bloccato, ritardato o annacquato gli sforzi dell’UE per assistere Kiev e imporre sanzioni a Mosca per le sue azioni in Ucraina. Egli sostiene da tempo la cessazione delle ostilità in Ucraina, ma senza delineare cosa ciò potrebbe significare per l’integrità territoriale del Paese o per la sicurezza futura. Questa posizione ha frustrato gli alleati dell’UE e della Nato dell’Ungheria, che hanno denunciato le azioni della Russia come una violazione del diritto internazionale e una minaccia alla sicurezza dei paesi dell’Europa orientale.

Orban: “Cina potenza chiave per la pace”

“La Cina è una potenza chiave per la pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Questo è il motivo per cui sono venuto a incontrare il presidente Xi a Pechino, appena due mesi dopo la sua visita ufficiale a Budapest”. Lo scrive sul suo profilo X il premier ungherese, Viktor Orban, postando una foto nella quale stringe la mano al presidente cinese, Xi Jinping.

Orban: “Ungheria apprezza iniziativa cinese di pace”

L’Ungheria apprezza l’iniziativa cinese per la pace in Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, che oggi ha incontrato il presidente cinese, Xi Jinping a Pechino. Lo riporta l’agenzia ungherese Mti. “Gli ungheresi sono un popolo amante della pace, quindi siamo dalla parte della pace e non della guerra”, ha detto Orban, ricordando che Budapest dall’inizio del conflitto in Ucraina “ha vissuto all’ombra della guerra”. Per l’Ungheria, ha spiegato ancora Orban, “è quindi molto importante che la Cina chieda la pace nel mondo e non la guerra. Per quanto riguarda il conflitto in corso vicino all’Ungheria (quello in Ucraina ndr) apprezziamo molto la vostra iniziativa di pace”.

Xi: “Favorire dialogo diretto tra Mosca e Kiev”

“La comunità internazionale deve creare le condizioni e fornire assistenza per la ripresa del dialogo diretto e dei negoziati” tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, durante l’incontro con il premier ungherese, Viktor Orban. Lo riporta la tv statale cinese Cctv, ripresa dai media internazionali. “Un cessate il fuoco” e la ricerca di “una soluzione politica soddisfano gli interessi di tutte le parti”, ha affermato Xi, secondo cui è importante “aderire a principi” che consentano di prevenire “l’escalation delle ostilità e l’aggiunta di benzina sul fuoco di una qualsiasi delle parti”.

