Il leader di Kiev: "Pensa ancora che la guerra possa pagare"

“(Putin) Pensa ancora che la guerra possa pagare. Pensa ancora che umiliare l’America possa pagare. Durante tutto il suo governo, ha cercato di umiliare l’America e di spezzare le vite delle nazioni libere. La sua storia personale deve finalmente finire, affinché la storia della pace diventi duratura”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Washington per il vertice Nato. “Insieme all’America, il mondo è in grado di fare le cose giuste e corrette. E quando tutti noi agiamo in modo abbastanza forte e determinato. E questa deve essere la nostra strategia. Esattamente questa. E proprio ora, con tutta la potenza americana che nessun Putin potrà respingere“.

