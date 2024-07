Il presidente americano: "Il mondo resti a fianco dell'Ucraina"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito “un orribile promemoria della brutalità della Russia” gli attacchi missilistici che hanno colpito ieri l’Ucraina, danneggiando un ospedale pediatrico a Kiev. “È fondamentale che il mondo continui a stare al fianco dell’Ucraina in questo momento importante e che non si ignori l’aggressione russa”, ha aggiunto Biden, in una nota.

